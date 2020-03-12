В Токио рассказали о влиянии коронавируса на Олимпиаду

Речи об отмене Олимпийских игр в Японии на фоне пандемии коронавируса в мире не идет. Об этом заявила губернатор Токио Коикэ Юрико, передает агентство Kyodo.

По словам Юрико, страна будет готовиться к проведению Олимпиады и Паралимпиады, как и было запланировано ранее. Однако переноса соревнований она не исключила. «Мы провели большую подготовительную работу. Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит ситуацию в целом и примет решение», — заключила губернатор.

О том, что из-за вспышки коронавирусной инфекции возникла вероятность переноса Олимпиады в Токио, сообщалось ранее. Предполагалось, что она может пройти на год или на два позже. Окончательное решение по этому вопросу примут в мае 2020 года.

По последним данным, в мире выявлено более 124 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19: 4589 заразившихся погибли, 66,7 тысяч — излечились. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

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