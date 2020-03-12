Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта. Ее слова приводит Sport24.

«Весь мир так решил, нужно уважительно к этому относиться. У Канады нет этого вируса, и они его не хотят, точнее только семь человек заболели. И то только те, кто приехали [из-за рубежа]. Они берегут свой народ, это уважительно», — заявила Тарасова.

11 марта стало известно, что власти Канады приняли решение отменить чемпионат мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса. В ближайшее время Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит перенос турнира на конец 2020 года. В таком случае ожидается, что соревнования пройдут не раньше октября.

Пандемия коронавируса поставила под угрозу проведение и других крупных международных соревнований. Так, до сих пор неясна судьба летней Олимпиады, которая должна пройти в Японии. Губернатор Токио Коикэ Юрико отвергла возможность отмены Игр, но не исключила возможности их переноса. Аналогичная ситуация сложилась и с футбольным чемпионатом Европы, также запланированным на лето 2020 года.

По последним данным, в мире зафиксировано более 125 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.

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