Чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за коронавируса

Чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде отменили из-за вспышки коронавирусной инфекции по всему миру. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте телеканала CBC.

Соревнования должны были пройти с 16 по 22 марта в Монреале. Планировалось, что на них выступят в том числе и российские спортсмены.

Из-за ситуации с вирусом возникла вероятность переноса крупнейших спортивных соревнований — Олимпиады в Токио. Она может пройти на год или на два позже. Окончательное решение по этому вопросу примут в мае 2020 года.

По последним данным, в мире выявлено более 124 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19: 4589 заразившихся погибли, 66,7 тысяч — излечились.

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