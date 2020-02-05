Чемпион мира Шубенков вспомнил о желании уехать из России

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков вспомнил о желании уехать из страны. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Я когда-то задумывался над тем, чтобы уехать из России», — заявил легкоатлет, добавив, что в этом случае не смог бы достичь результата.

Материалы по теме «Задумывался уехать из России» Чемпион мира Шубенков — о своей зарплате, допинговом скандале и ворующих чиновниках

Спортсмен подтвердил, что переезжать не захотел тренер, чья методика привела его к победам. Несмотря на это, Шубенков признал, что тренировки за рубежом могли бы помочь избежать проблем из-за допингового скандала вокруг российского спорта.

Кроме того, Шубенков заметил, что плюсом тренировок в России является ежемесячная зарплата. Он вспомнил, как американского легкоатлета Дэвида Оливера удивило, что можно получать «что-то кроме призовых». «У них же [в США] как хочешь, так и тренируешься, как хочешь, так и зарабатываешь», — добавил спортсмен.

Шубенков выиграл золото чемпионата мира в 2015 году. В 2013-м он брал бронзу мирового первенства, а 2017-м и 2019-м — серебро. Кроме того, на его счету три победы на чемпионате Европы. На международных соревнованиях россиянин выступает в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!