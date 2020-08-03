Стало известно о планах Путина и Мишустина на отпуск

Стало известно о том, как российские политики планируют провести отпуск в текущем году на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Так, отмечают авторы материала, глава государства Владимир Путин, вероятнее всего, не будет уходить в полноценный отпуск, однако может на несколько дней отправиться на «мини-отдых» в Сибирь или на Урал — как правило, компанию ему в таких поездках составляет министр обороны Сергей Шойгу.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин, который вступил в должность в январе текущего года, а в апреле в течение трех недель находился в больнице из-за заражения COVID-19, намерен провести остаток лета на рабочем месте. «Михаил Владимирович этим летом не собирается в отпуск. Будет продолжать работать», — рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.

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Кроме того, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что планирует поехать на рыбалку на Кубань и отдохнуть в Крыму. «Услышать шум моря, ухи скушать прямо на берегу — ведро, рыбка такая белая и лучок там, и зелень, все, что надо», — пояснил он. Наконец, депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что хотела бы позагорать, искупаться в море и поплавать с дельфинами.

15 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, известно ли ему о планах президента Владимира Путина уйти в отпуск. «Планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу насыщенные», — сказал он.

В прошлом году как такового отпуска у президента не было, отдых он совместил с рабочими мероприятиями. Так, в августе Путин приехал в Крым, где вместе с главой республики Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым побывал на горе Гасфорта.

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