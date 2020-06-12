Путина назвали трудоголиком

У президента России не может быть полноценных выходных и отпуска. В хорошем смысле Владимир Путин — трудоголик. Так главу государства охарактеризовал пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент у нас, как вы знаете, в хорошем смысле этого слова трудоголик, он работает постоянно», — отметил он. Говоря о собственной работе, Песков указал, что и у него график ненормированный, поскольку связан с расписанием президента.

Ранее Песков говорил о том, что с наступлением пандемии президент начал больше работать, и настаивал на том, что глава государства не находится в изоляции. Впервые после долгого перерыва Путин появился на публике 12 июня на Поклонной горе в Москве. Российский лидер присутствовал на церемонии поднятия государственного флага и вручал награды Героям Труда.

Впрочем, иногда отпуск у главы государства все же случается. Зачастую отдых он совмещает с рабочими мероприятиями. В 2018-м Путин ходил по горам в Саяно-Шушенском заповеднике, а за год до этого устраивал погоню за щукой в Туве.

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