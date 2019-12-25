Медведев пожелал Путину немножко отдохнуть

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал главе государства Владимиру Путину по возможности немного отдохнуть в новогодние праздники. Его слова приводит РИА Новости.

Медведев обратился к Путину с поздравлением от имени правительства. Он поблагодарил российского лидера за внимание к работе властей страны, оперативное принятие необходимых решений и пожелал хорошего Нового года. «Хотел бы пригласить вас попить чайку сейчас», — добавил Медведев.

Путин поблагодарил премьер-министра и поздравил с наступающим Новым годом.

Материалы по теме Уот так уот! Как быть ЗОЖником, если ты президент

Путин наряду со всем гражданами будет работать 31 декабря, заявлял в конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сравнил работу российского лидера с доменной печью, которую невозможно потушить. Представитель Кремля также неоднократно говорил, что Путин предпочитает встречать Новый год в кругу семьи.

В августе Песков рассказывал, что в текущем году отпуска у президента не было — он совмещал отдых с рабочими мероприятиями. В декабре 2018 года пресс-секретарь президента отмечал, что Путин не может уйти в «новогоднюю нирвану», поскольку лишен возможности полностью отдохнуть хотя бы один день из-за обстановки в стране.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. И-за того, что 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!