Песков ответил на вопрос о планах Путина на Новый год

До Нового года еще работать и работать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах главы государства Владимира Путина на праздник. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 16 декабря.
«Пока еще рано это обсуждать», — сказал он.
13 декабря Владимир Путин во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна «КамАЗ» признался, что, когда начинается новый день, он забывает, чем закончился предыдущий. Так он ответил на вопрос о самом важном событии уходящего года.
В конце ноября Дмитрий Песков заявил, что российский лидер наряду со всеми гражданами будет работать 31 декабря. Пресс-секретарь сравнил работу президента с доменной печью, которую невозможно потушить.
Официальный представитель Кремля неоднократно говорил о том, что Владимир Путин предпочитает встречать Новый год в кругу семьи.