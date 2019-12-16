Песков ответил на вопрос о планах Путина на Новый год

До Нового года еще работать и работать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах главы государства Владимира Путина на праздник. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 16 декабря.

«Пока еще рано это обсуждать», — сказал он.

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13 декабря Владимир Путин во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна «КамАЗ» признался, что, когда начинается новый день, он забывает, чем закончился предыдущий. Так он ответил на вопрос о самом важном событии уходящего года.

В конце ноября Дмитрий Песков заявил, что российский лидер наряду со всеми гражданами будет работать 31 декабря. Пресс-секретарь сравнил работу президента с доменной печью, которую невозможно потушить.

Официальный представитель Кремля неоднократно говорил о том, что Владимир Путин предпочитает встречать Новый год в кругу семьи.

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