Путин оценил 2019 год

Президент России Владимир Путин оценил уходящий 2019 год. Во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна КАМАЗ глава государства отметил, что для него он был трудовым, пишет ТАСС.

«Важно проанализировать все, что произошло в году уходящем, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и каждого человека», — сказал главы государства, отвечая на опрос, какое событие уходящего года стало для него самым значимым.

Путин добавил, что, когда начинается новый день, он забывает, чем закончился предыдущий. «Очень много идет прямо с колес», — добавил российский лидер. Говоря о главном событии 2020 года президент отметил, что им станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В августе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин в этом году совмещал отдых с рабочими мероприятиями. «Как такового отпуска у президента не было», — пояснил он. Представитель Кремля также не исключал, что российский президент все же выделить пару дней для отдыха.

Позднее Песков сообщил, что глава государства наряду со всеми россиянами будет работать накануне Нового года 31 декабря. Пресс-секретарь напомнил, что у Путина «просто технологически не бывает выходных», и даже если он какую-то часть дня посвятит отдыху, то большую часть времени он находится на работе. «Работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл», — резюмировал он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!