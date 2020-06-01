Песков рассказал о начавшем больше работать в пандемию Путине

В период пандемии коронавируса президент России Владимир Путин начал больше работать, глава государства не находится в изоляции. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков эфире телеканала «Россия 24» в понедельник, 1 июня.

Он отметил, что рабочий день российского лидера не ограничивается 8 или 12 часами. «Он гораздо длиннее, и это каждый день без перерывов, потому что страна живет, проблемы случаются, это требует вмешательства главы государства», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин очень много времени контактирует с руководством регионов по видео и телефонной связи.

22 марта пресс-секретарь главы государства отметил, что пока не рассматривается возможность перехода президента на удаленный вариант работы из-за коронавируса, но для его защиты делается все необходимое. Он уточнил, что тест на вирус сделали все сотрудники, готовящие мероприятия с участием президента.

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