Песков ответил на вопрос об отпуске Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, известно ли ему о планах президента Владимира Путина уйти в отпуск. Его цитирует РИА Новости в среду, 15 июля.

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«Планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу насыщенные», — сказал он.

Песков добавил, что сам при возможности обязательно возьмет отпускные дни. «В отпуск надо ходить», — подчеркнул он.

12 июня пресс-секретарь российского лидера заявил, что у Владимира Путина не может быть полноценных выходных и отпуска, так как в хорошем смысле глава государства трудоголик. По словам Пескова, Путин постоянно работает.

В прошлом году как такового отпуска у президента не было, отдых он совместил с рабочими мероприятиями. Так, в августе Путин приехал в Крым, где вместе с главой республики Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым побывал на горе Гасфорта.

В 2018-м глава государства отдохнул в Саяно-Шушенском заповеднике. По словам Пескова, Путин ходил по горам и любовался пейзажами.

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