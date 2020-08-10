Бузова поделилась фото в купальнике на яхте во время отдыха в Сочи

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась фотографиями отпуска на отечественном курорте вместе со своим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Соответствующие снимки она разместила в своем Instagram-аккаунте.

В частности, на одном из кадров 34-летняя знаменитость позирует на яхте в Сочи в белом купальнике, на ней также надеты многочисленные браслеты и солнцезащитные очки.

«Когда даже нет слов, чтоб передать, насколько мне сейчас хорошо. Отдыхать — не работать», — подписала пост телеведущая и заметила, что за время отпуска боится поправиться.

Подписчики Бузовой оценили публикацию в комментариях. «Ты шикарна», «Фигура — топ», «Красотка», «Хорошего отдыха, Оля», «Уже поправилась маленько», «Поздравляю с отдыхом!», «Тебе пойдет немного поправиться. Будешь конфеткой», — писали они.

7 августа кадрами отдыха в Сочи поделилась российская телеведущая Елена Летучая. Подписчики в комментариях оценили фигуру знаменитости в черном бикини и ее «естественное» поведение на отдыхе.

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