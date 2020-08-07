Танцующую в бикини на яхте в Сочи Елену Летучую сняли на видео

Российская телеведущая Елена Летучая поделилась кадрами отдыха в Сочи. Видео, на котором она веселится и танцует с подругами на яхте в Черном море, знаменитость разместила в своем Instagram.

«Когда у подруги день рождения», — указала в подписи к посту Летучая.

Материалы по теме «Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?

Подписчики в комментариях оценили фигуру телеведущей в черном бикини и ее «естественное» поведение на отдыхе. «Глаз не отвести!», «Прекрасно выглядите», «Вы очень классная, настоящая», — написали они.

Ранее впечатлениями от отдыха в Сочи поделилась российская легкоатлетка Елена Исинбаева. Она разместила в социальных сетях фотографии и рассказала о недостатках курорта: в частности, ей не понравилось «дно в булыжниках» и сильные волны. Из-за этого ее семья искупалась в море всего раз.