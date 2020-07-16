Рыжий из «Иванушек» пожаловался на избыток туристов в Сочи

Отдыхающий в Сочи солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов пожаловался на избыток туристов. На видео, размещенное известным артистом, обратил внимание портал «Живая Кубань».

На записи музыкант сравнил Сочи с Монако, где «все есть»: «Люди кайфуют, танцуют, получают удовольствие от теплейшего и чистого моря».

«Здесь прекрасно, приезжайте ко мне в гости. Единственное, вас реально много. Все рванули в Сочи», — отметил рыжий из «Иванушек».

Ранее в сети появились видео с огромными очередями на подъемник в горы в Красной Поляне и забитыми до отказа пляжами. Авторы отметили, что столпотворения на побережьях и возле популярных туристических объектов являются главным недостатком отдыха в Сочи.