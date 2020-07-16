Отдых в «перегруженном» туристами Крыму признали опасным

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко признал опасным отдых на российском юге во время пандемии. Пляжи «перегружены» приезжими, и это может способствовать распространению вируса, отметил он в беседе с «Комсомольской правдой».

«Крымское побережье (...) не справляется с потоком туристов, которые сегодня там находятся. У меня такое ощущение, что люди в очередь становятся, чтобы войти в море. Это, конечно, может сдетонировать всплеск заболеваемости коронавирусом», — заявил Онищенко.

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Он добавил, что российским властям следует снизить «давление» на курорты Крыма и Кубани, благоустраивая другие зоны отдыха в стране, к примеру, регионы с озерами и реками.

«Если у людей будет возможность отдыхать в своей климатической зоне, то это пойдет только на пользу здоровью, ведь организму не придется тратиться на акклиматизацию», — подытожил депутат.

Ранее стало известно, что в отелях на южном берегу Крыма закончились места — загрузка в объектах размещения во время пандемии достигла 100 процентов. В июле на полуострове ожидают приезда 1,5 миллиона россиян.