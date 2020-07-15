Россияне устроили «авиабилетный бум» по двум направлениям

Российские туристы после частичного снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничительных мер устроили бум продаж авиабилетов по двум направлениям внутри страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Biletix, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, в июле повышенным спросом пользовались билеты в Сочи и Симферополь — объем бронирований перелетов вырос в 2,1 раза и на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя стоимость поездок снизилась на 7 и 16 процентов соответственно.

Кроме того, среднее время пребывания в Сочи увеличилось с девяти до десяти дней, а в Крыму — осталось на прошлогоднем уровне 11 дней. Самой многочисленной возрастной группой туристов на обоих курортах стали россияне 35-40 лет.

Отмечается, что в целом по России объем продаж билетов по внутренним направлениям составляет 97 процентов от показателей за прошлый год.

13 июля сообщалось, что в интересах российских туристов наметился резкий перекос после пандемии коронавируса — большинство отдыхающих в текущем летнем сезоне стремятся провести отпуск на море внутри страны. При этом временное отсутствие спроса на иные маршруты связано с невозможностью «перезапуститься в полную силу» после введения карантинных и ограничительных мер.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.

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