Российский вирусолог назвал наиболее безопасные места для летнего отдыха

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн назвал Крым и Краснодарский край в качестве наиболее безопасных мест для летнего отдыха. За границу ехать пока рискованно, отметил он. Его слова приводятся на сайте ФАН.

По словам Альштейна, ехать в страны, которые уже открыли свои границы для туристов из России, пока опасно — «существует достаточно большая вероятность заразиться в этих странах коронавирусом». «Некоторые люди пренебрегают этой опасностью, им дороже там загореть, отдохнуть, развлечься. Этому желанию трудно что-то противопоставить. Если речь идет о пожилых людях, то им, конечно, не надо ехать отдыхать за границу. Молодые могут рискнуть», — подчеркнул врач.

Альштейн добавил, что в Крыму за все время эпидемии было зафиксировано очень мало случаев заражения коронавирусом, поэтому можно поехать туда или в Краснодарский край.

Ранее во вторник, 14 июля, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала восемь зарубежных стран, готовых принимать российских туристов. Среди них, помимо Хорватии, также оказались Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Египет и Арабские Эмираты.

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