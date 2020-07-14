Популярная европейская страна открыла границы для россиян

Популярная среди туристов Хорватия сняла введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения и открыла границы для граждан третьих стран, в том числе для россиян. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает Schengen Visa Info.

По данным портала, для того чтобы попасть в европейскую страну, путешественникам будет необходимо предъявить справку об отсутствии COVID-19, сделанную не позднее чем за двое суток до прибытия, и ваучер на проживание. Также приезжим потребуется действующая виза, поскольку выдача новых разрешительных документов временно приостановлена.

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В случае если у иностранцев не будет соответствующих свидетельств, их отправят на 14-дневный карантин, во время которого они смогут выходить исключительно в аптеку и продуктовый магазин, используя при этом защитную маску и соблюдая нормы социального дистанцирования.

Период изоляции для такого путешественника может быть сокращен только в том случае, если он сдаст тест на коронавирусную инфекцию на территории страны и получит отрицательный результат.

Согласно последним данным, в Хорватии с начала пандемии зарегистрировано 3827 случаев заражения COVID-19. При этом 2558 выздоровевших пациентов выписаны из больниц, 120 носителей инфекции скончались.

Ранее во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала восемь зарубежных стран, готовых принимать российских туристов. Среди них, помимо Хорватии, также оказались Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Египет и Арабские Эмираты.

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