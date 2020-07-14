Названы готовые к приему российских туристов «хоть сейчас» страны

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала восемь зарубежных стран, которые уже сейчас готовы принимать российских туристов. Об этом она сообщила в ходе брифинга в пресс-центре НСН.

Так, по словам Ломидзе, если опираться на принцип взаимности, то на данный момент, 14 июля, к открытию границ с Россией готовы Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты.

«Эти страны являются безусловными туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке», — подчеркнула эксперт, добавив, что при поездке в большинство из них необходимо получить справку об отсутствии коронавируса.

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«Это еще не значит, что мы сможем туда долететь, но эти страны уже готовы принимать россиян прямо сейчас. 16 июля станет понятно, откроется ли Абхазия», — уточнила Ломидзе и отметила, что информация по Италии появится в течение двух дней, а по Испании — к концу июля.

На этом же брифинге Майя Ломидзе заявила, что запуск международного авиасообщения в России, прерванного из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, может состояться ближе к концу лета. Она подчеркнула, что в ближайшее время будет принято решение о списке стран, с которыми Россия начнет восстанавливать авиаперевозки.

10 июля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что процесс возобновления международных перелетов в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти государства станут организовывать переговоры с другими странами по вопросу восстановления авиасообщения.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. Кроме того, российским гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы, лечения, а также ухода за родственниками.

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