Выявлен самый популярный способ добраться до Крыма при пандемии

За первые десять дней после полноценного старта курортного сезона в России Крым на фоне пандемии коронавируса посетили более 400 тысяч человек. Об этом сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко, передает «Крым-Информ».
При этом удалось выявить, что самым популярным способом добраться до полуострова среди туристов стали путешествия на личном автотранспорте и автобусах — их выбрали 58 процентов въехавших на территорию республики россиян.
«По Крымскому мосту с 1 июля в Крым прибыло 94 тысячи автотранспортных средств, в том числе 84 тысячи легковых автомобилей и порядка 500 автобусов», — пояснил глава ведомства.
Кроме того, еще 37 процентов отдыхающих прибыли авиатранспортом, а 4 процента — посредством железнодорожного сообщения. Ожидается, что до конца месяца в Крыму отдохнут около 1,5 миллиона туристов.
8 июля сообщалось, что в ближайшее время на полуострове может наступить транспортный коллапс из-за огромного количества отдыхающих, которые решили посетить курорт на личном автомобиле. При этом все билеты на железнодорожные рейсы в республику уже выкуплены, и поезда идут заполненными.
Крымские объекты размещения с 15 июня начали прием местных туристов после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Так, для крымчан открылись санатории, отели, гостиницы и пансионаты, а через две недели, с 1 июля, комплексы начали принимать отдыхающих из всех российских регионов.