Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте, посвященном животному.
В публикации сказано, что кот закончил строительство моста через Керченский пролив, соединяющего полуостров Крым и Кубань, и проверил его эксплуатацию. «Переезжаю! Долго думал, куда податься», — написано в посте.
Кроме того, в сообщении говорится, что Мостик оставляет за главного чайку Валеру, а сам в ближайшее время меняет профессию: «Угадаете, куда собрался?»
23 декабря прошлого года сообщалось, что кот Мостик останется на мосту еще на несколько месяцев, чтобы проконтролировать движение поездов. Там у него был свой отдел «Котмостнадзор» — вместе с ним стройку инспектировали чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.
Рыжий кот Мостик считается талисманом моста через Керченский пролив. Его подбросили строителям сразу после начала работ на берегу. Животное находилось на стройплощадке все четыре года и наблюдало весь процесс строительства — от установки первых свай до укладки финальных рельсов.
Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Сооружение построено за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день. Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправился 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря прошлого года.