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Забота о себе
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03:08, 24 июня 2026Забота о себе

Названы способы снизить риски заболеваний летом

ВОЗ: Соблюдение правил при готовке пищи снижает риски заболеваний летом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Мытье рук, соблюдение правил при готовке еды и защита от укусов насекомых и клещей помогут снизить риски для здоровья летом. Об этом РИА Новости рассказали в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ напомнили, что одним из основных факторов, способствующих сезонному росту числа пищевых отравлений и инфекций, является повышение температуры в летние месяцы, однако это не единственный фактор.

Так, на сезонные закономерности распространения болезней оказывают влияние условия окружающей среды, поведение людей, местная эпидемиологическая ситуация, охват вакцинацией и меры общественного здравоохранения, указали в организации.

Ранее гастроэнтеролог и гепатолог «СМ-Клиники» Елена Бутенко сообщила, что летом риск порчи окрошки и, как следствие, отравления особенно высок. По ее словам, если окрошка длительное время находится вне холодильника, риск пищевого отравления действительно существует.

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