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02:32, 24 июня 2026Мир

В Европарламенте заговорили о мрачной реальности из-за санкций против России

Депутат Европарламента Картайзер: Антироссийские санкции ЕС не дали желаемых результатов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Санкционная стратегия Европейского союза (ЕС), основанная на введении ограничений против России, не привела к тем результатам, ради которых они инициировались. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости сказал депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

По его словам, провальный курс за счет такой политики европейских чиновников еще раз говорит о том, что рестрикции против Москвы оказались бесполезны. «Они не могут достичь желаемой цели, которые были поставлены перед ними», — считает собеседник агентства.

С 2022 года в ЕС приняли уже 20 пакетов антироссийских санкций.

Ранее бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин сделал вывод о том, что кредитные деньги, выделенные для оборонного сектора Риги на противостояние с Россией, придется отдавать простым гражданам республики. Речь идет о соглашении по кредитованию в рамках европейской программы SAFE для покупки военной техники.

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