Депутат ЕП Мамыкин: Латвия потратит четверть своего бюджета на подготовку к войне с РФ

Латвийские власти планируют затратить четверть годового бюджета республики, чтобы подготовиться к войне с Россией. Об этом рассказал журналистам РИА Новости бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин.

В июне премьер-министр страны Андрис Кулбергс вместе с еврокомиссаром, министрами обороны и финансов подписали соглашение о кредитовании в рамках европейской программы SAFE, цель которой состоит в предоставлении кредитов для покупки военной техники. Примечательно, что Рига возьмет взаймы у Европейского союза (ЕС) 3,5 миллиарда евро. Деньги чиновники намерены потратить на укрепление оборонной способности страны.

Как подчеркнул Мамыкин, эти деньги являются немалыми средствами для относительно небольшого государства. «Три с половиной миллиарда — это примерно четверть всего годового бюджета Латвии», — подчеркнул бывший парламентарий. Он констатировал, что деньги, выделяемые сегодня на оборонный сектор Латвии, — кредитные, а отдавать их придется народу.

Ранее сообщалось, что Минобороны Литвы выделило три миллиона евро на разработку дрона-перехватчика. Как уточняется, он необходим для «нейтрализации вражеских воздушных целей».

До этого Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) через свою территорию для ударов по территории России.

