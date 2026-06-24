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01:55, 24 июня 2026Мир

Экс-депутат Европарламента сделал печальный вывод о подготовке Латвии к войне

Депутат ЕП Мамыкин: Латвия потратит четверть своего бюджета на подготовку к войне с РФ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвийские власти планируют затратить четверть годового бюджета республики, чтобы подготовиться к войне с Россией. Об этом рассказал журналистам РИА Новости бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин.

В июне премьер-министр страны Андрис Кулбергс вместе с еврокомиссаром, министрами обороны и финансов подписали соглашение о кредитовании в рамках европейской программы SAFE, цель которой состоит в предоставлении кредитов для покупки военной техники. Примечательно, что Рига возьмет взаймы у Европейского союза (ЕС) 3,5 миллиарда евро. Деньги чиновники намерены потратить на укрепление оборонной способности страны.

Как подчеркнул Мамыкин, эти деньги являются немалыми средствами для относительно небольшого государства. «Три с половиной миллиарда — это примерно четверть всего годового бюджета Латвии», — подчеркнул бывший парламентарий. Он констатировал, что деньги, выделяемые сегодня на оборонный сектор Латвии, — кредитные, а отдавать их придется народу.

Ранее сообщалось, что Минобороны Литвы выделило три миллиона евро на разработку дрона-перехватчика. Как уточняется, он необходим для «нейтрализации вражеских воздушных целей».

До этого Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) через свою территорию для ударов по территории России.

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