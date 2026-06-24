В России раскрыли регионы с пенсиями выше 30 тысяч рублей

РИАН: В десяти регионах России средняя пенсия работающих граждан превысила 30 тыс. руб.

Средний размер пенсии работающих граждан России в мае 2026 года превысил 30 тысяч рублей. Такие значения зафиксировали в десяти субъектах страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).

По информации ведомства, такой уровень средней пенсии наблюдается в Республике Коми (30 005 рублей), Сахалинской области (30 490 рублей), Мурманской области (30 908 рублей). Кроме того, значение больше 30 000 фиксируются в Якутии (31 754 рубля), Ямало-Ненецком автономном округе (32 277 рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (32 596 рублей), Магаданской области (33 680 рублей), Камчатском крае (33 762 рубля), Ненецком автономном округе (35 902 рубля) и Чукотском автономном округе (39 383 рубля).

Если говорить про среднюю пенсию работающих граждан в целом по стране, то в мае 2026 года она составила 23 721 рубль.

Ранее депутат Госдумы Нилов призвал сохранить индексацию страховых пенсий с 1 января.