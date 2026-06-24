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Забота о себе
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03:03, 24 июня 2026Забота о себе

Женщинам с уставшей из-за орального секса челюстью дали совет

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Полина Ред объяснила, что делать, если устала челюсть во время орального секса. Совет женщинам с такой проблемой она дала в своем Telegram-канале.

По словам Ред, усталость челюсти, шеи, плеч и рук — это проблема, которая часто возникает во время долгого орального секса. Чтобы немного снять напряжение в такой ситуации, сексолог посоветовала женщинам просто сменить позу.

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Однако если челюсть устает слишком быстро, рот не открывается до конца или при открывании возникает дискомфорт в области жевательных мышц, то специалистка порекомендовала делать упражнения, которые помогут справиться с этими неприятными ощущениями. «С шеей на самом деле то же самое. При регулярных упражнениях на шею и плечи напряжение не накапливается, легче двигаться и легче удерживать голову», — написала сексолог.

Ранее врач Андрей Абузяров предупредил мужчин о проблемах со здоровьем из-за гаджетов. По его словам, тепло, которое выделяют устройства, снижает качество спермы.

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