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Забота о себе
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19:26, 17 июня 2026Забота о себе

Врач предупредил о неочевидной опасности гаджетов для мужского здоровья

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sergey Causelove / Shutterstock / Fotodom

Врач по медицинской профилактике Андрей Абузяров призвал мужчин не работать долгое время с ноутбуком на коленях. О неочевидной опасности гаджетов он предупредил в беседе с aif.ru.

Врач отметил, что многие боятся излучения от смартфонов, ноутбуков и другой техники, хотя поводов для таких опасений нет. По его словам, настоящую угрозу для мужского здоровья представляет не излучение, а тепло, которое выделяют устройства. «Температура органов мошонки должна быть чуть ниже общей температуры тела. Это необходимо для нормального сперматогенеза», — отметил Андрей Абузяров. Он пояснил, что регулярный перегрев может снижать качество спермы и повышать риск возникновения бесплодия.

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Особую осторожность врач рекомендует соблюдать при использовании ноутбуков. Некоторые модели способны нагреваться до 40–50 градусов и при длительном контакте передавать тепло тканям. Чтобы снизить риск, специалист посоветовал работать за столом, использовать охлаждающие подставки и делать регулярные перерывы, особенно мужчинам, которые планируют стать отцами в будущем.

Ранее сексолог Олеся Мелехина рассказала, как должна выглядеть идеальная утренняя эрекция. По ее мнению, она должна продолжаться от нескольких минут до получаса.

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