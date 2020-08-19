Гулявших по Сочи туристок в бикини сняли на видео со словами «понаехали»

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Жители Сочи сняли на видео туристок, гуляющих по городу в бикини. Кадры опубликованы в паблике @krasnodar_kray в Instagram.

«Пускай весь мир увидит их. Понаехали», — говорит автор видео, показывая девушек в ярких купальниках, готовящихся перейти через дорогу. Также слышны крики и нецензурные высказывания женщины, призывающей туристок «надеть свою одежду». Сами девушки не обращают внимания на съемку и никак не реагируют на возмущения прохожих.

Пользователи в комментариях разделились на тех, кто поддержал мужчину и занявших сторону девушек. «Разве это нормально? И приятно ли смотреть на это всем остальным?», «В купальниках надо ходить на пляже, по городу в одежде», «Может хоть в такой форме до отдыхающих дойдет, что это неуважение к местным жителям!» — писали одни. «Мужики, вместо того чтобы любоваться и радоваться, снимают и еще рассказывают поломанным языком, кто понаехал»,— сыронизировали другие.

Третьи отметили, что на видео нет «правой» стороны, и все на нем выглядят «как дикари»: и «полуголые» туристки в черте города, и сами местные жители.

Ранее сообщалось, что в Сочи призвали штрафовать разгуливающих по городу в бикини туристов. Местные жители принялись выкладывать в социальных сетях видео с девушками, появляющимися в купальниках на центральных улицах и в кафе с требованием привлечь их к ответственности.