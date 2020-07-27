В Сочи предложили штрафовать туристок в бикини

Жители Сочи предложили штрафовать туристов, разгуливающих по городу в купальниках. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, горожане разместили в социальных сетях фотографии девушек в бикини на улицах Сочи и призвали привлекать их к ответственности за «нарушение этических норм». Авторов постов поддержали другие пользователи, в том числе сотрудники кафе и ресторанов, куда приходят не переодевающиеся после пляжа туристы.

«Совсем стыд потеряли. После их мокрых купальников другим гостям будет неприятно садиться в нашем кафе», — пожаловался администратор одного из заведений на сочинской набережной Арсен Авагемян.

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Сотрудники рынков, по которым «дефилируют дамы в купальниках с корзинками фруктов», также заявили, что их смущает «бесстыдство» туристок, нарушающих правила поведения в общественных местах.

Адвокат правозащитной организации «Зона Права» Александр Попков в беседе с журналистами отметил, что «самые вопиющие случаи», связанные с грубым пренебрежением к обществу, теоретически могут подпадать под статьи КоАП РФ, например, мелкое хулиганство.

«Но проблема скорее лежит не в правоприменительной, а в этической плоскости, в вопросах воспитания и морали», — отметил адвокат, пояснив, что наказать туристов за хождение в купальниках по городу сочинцам, скорее всего, не удастся.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Дагестана ввели дресс-код для приезжих. Местные жители призвали туристов не надевать на отдыхе шорты, короткие платья и купальники.