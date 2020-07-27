В Дагестане ввели дресс-код для туристов

В одном из районов Дагестана ввели дресс-код для туристов. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, возле Сулакского каньона в Казбековском районе республики появилась табличка, призывающая приезжих носить закрытую одежду и не ходить в шортах, коротких платьях и купальниках.

Местные жители в беседе с журналистами разделились во мнениях: некоторые из них поддержали нововведение, другие же заявили, что им все равно, в чем ходят туристы.

«По нашим обычаям не положено ходить голыми тут. Нормально одетыми — пожалуйста, мы всегда рады вас видеть», — отметила жительница района Загидат. «У нас можно ходить в чем хотите. (...) Кто может запретить человеку? Мне нравится ходить в шортах, я же открыто ничего не показываю. Рубашка и шорты», — возразил мужчина по имени Эфенди.

Туристы, опрошенные каналом, отметили, что уважают традиции места, куда приехали отдыхать, поэтому будут придерживаться правил дресс-кода.

15 июля сообщалось, что отдыхающие, разгуливающие в бикини по курортам Кубани, вызвали негодование местных жителей. Люди принялись фотографировать девушек в купальниках на улицах городов, а затем размещать снимки в пабликах в социальных сетях.