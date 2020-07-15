Туристки в бикини вызвали негодование у жителей российских курортов

Туристки, разгуливающие в бикини по курортным городам Кубани, вызвали негодование у местных жителей. На снимки, размещенные в социальных сетях, обратил внимание РЕН ТВ.

На кадрах запечатлены россиянки в общественных местах без верхней одежды: девушки ходят в купальниках по центральным улицам и отдыхают в них в кафе.

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В комментариях под фотографиями жители курортных городов раскритиковали приезжих за «неуважительное» отношение к другим людям и самим себе. «В первую очередь, это ноль воспитанности», «Мы же не ходим полураздетые в центре Москвы», «Мы не Майами! Тошнит от вас!» — писали они в комментариях, призвав сотрудников заведений общепита прекратить обслуживать «неподобающе» одетых клиентов.

7 июля сообщалось, что туристки в купальниках оскорбили жителей Новороссийска. Горожане призвали отдыхающих переодеваться после посещения пляжей.

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