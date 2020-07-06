Названы главные раздражители туристов Крыма и Сочи

На первом месте среди главных раздражителей отдыхающих в Крыму и Сочи оказались толстые посетители пляжей и туристы с целлюлитом. Об этом стало известно из опроса, который публикует Telegram-канал «Крымский».

«Видишь, что не в форме, прячься и стыдись, занимайся спортом, садись на диету, а не телеса грей», — высказались респонденты.

Второй причиной недовольства оказались люди в мокрых купальниках в транспорте, а третьей — приезжие, мусорящие на пляжах. Также выяснилось, что россиян, выбравших для отпуска Сочи и Крым, возмущают курящие туристы и родители, которые разрешают детям ходить на море голышом.

Кроме того, среди неприятных аспектов путешественники выделили каменный вход в воду вместо песчаного, грубых соседей, любителей занять заранее свободные шезлонги, брызгающихся отдыхающих в море, а также тех, кто справляет нужду в водоеме.

Ранее 6 июля стало известно, что российские туристы разочаровались в отдыхе на отечественных курортах из-за его высокой стоимости. Лишь 37 процентов респондентов планируют в ближайшее время забронировать поездку на Черное море, хотя двумя месяцами ранее о такой готовности сообщали 49 процентов опрошенных.

1 июля в России стартовал полноценный курортный сезон — сроки его открытия были ранее отложены из-за карантинных мер и ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса на всей территории страны. Известно, что в настоящее время всего 67 субъектов государства готовы принимать отдыхающих.

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