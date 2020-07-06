Россияне разочаровались в отдыхе на отечественных курортах

Российские туристы разочаровались в отдыхе на отечественных курортах из-за его высокой стоимости. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом TourDom.ru.

Согласно полученным данным, лишь 37 процентов респондентов планируют в ближайшее время забронировать поездку на Черное море, хотя двумя месяцами ранее о такой готовности сообщали 49 процентов опрошенных.

Авторы исследования полагают, что резкое снижение спроса связано с ростом тарифов в местных объектах размещения. «Когда российские курорты открылись и появилась возможность забронировать поездку с меньшим риском ее отмены, путешественники стали скрупулезно считать — во сколько им обойдется отдых», — указано в тексте.

32 процента россиян предпочитают дождаться возобновления международного авиасообщения, а 21 процент решил в текущем сезоне «обойтись без моря» по причине отсутствия средств.

5 июля стало известно о том, что, чтобы арендовать виллу в Крыму на 14 дней, потребуется заплатить около 11 миллионов рублей — это сравнимо с приобретением неплохой двухкомнатной квартиры в Москве. По последним данным, 20 ночей с завтраками в пятизвездочном отеле Aquamarine Resort & Spa в Севастополе обойдутся в 497 тысяч рублей.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.

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