Путешествия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине
В России нашли способ взыскания алиментов
Названы самые опасные позы для сна
Оценены шансы Ефремова избежать наказания за ДТП из-за эпилепсии
Украина показала «масштабнейшее» наступление с оружием из США и Турции
Захваченный опальным священником монастырь освободили
54-летний Тайсон оголил торс на пляже и поразил фанатов
Худшая команда АПЛ потерпела пятое поражение подряд
Жители российского региона остались без холодной воды из-за аномальной жары
Новости партнеров

В Крыму опровергли двукратное повышение цен в отелях

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Цены на отдых россиян в Крыму в среднем выросли на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

Он опроверг информацию о том, что стоимость проживания в отелях увеличилась вдвое. «А почему не на 1000 или на 10 000 процентов?», — добавил политик, уточнив, что в гостиничном бизнесе традиционно повышаются цены на последние оставшиеся номера.

Черняк отметил, что сейчас на полуостров едут в том числе туристы, которые из-за эпидемии коронавируса перенесли отдых с весны на лето. По его словам, эти люди «выиграли» на трехмесячном простое. «Сами знаете, в апреле месяце ценовая политика маленькая, а в июле и августе высокая, но объекты отдают номера в счет тех долгов, которые накопились», — пояснил он.

Ранее туроператоры объяснили рост цен на размещение путешественников в гостиницах Крыма. Свою роль сыграл большой потом граждан, которые этим летом не смогли уехать в другие страны. Это вызвало большой ажиотаж на поездки на российские курорты. Многие отели на полуострове уже забронированы на весь июль. Часть владельцев недвижимости за счет увеличения стоимости пытаются компенсировать дополнительные траты из-за требований Роспотребнадзора. Также появлялась информация, что в некоторых местах цены выросли на 100 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Оценена стоимость самостоятельного путешествия в Крым
Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму
В Крыму ввели новые ограничения на отдых
Путешествия
Путешествия00:0329 июня

«Нас чуть не сожрали»

Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
13:06Сегодня

Оценена стоимость самостоятельного путешествия в Крым

12:33Сегодня

Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму

03:52Сегодня

В Европе объяснили критерии для открытия границ

Путешествия19:5826 июня

«Здесь русских любят больше, чем в России»

Крепкий коньяк, дружба народов и душевные разговоры: зачем российским туристам ехать в Белград
21:22 3 июля

В Сочи высмеяли туристов за секс в кабинке на пляже

19:24 3 июля

На борту летевшего пассажирского самолета начался пожар

18:43 3 июля

В Крыму ввели новые ограничения на отдых

Путешествия00:0425 июня

«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил»

Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
16:41 3 июля

Пассажирка разбила в самолете палатку из-за коронавируса и возмутила попутчиков

14:20 3 июля

Раскрыта причина опасного сближения пассажирских самолетов в небе над Россией

12:26 3 июля

Стало известно о переговорах России по открытию границ с другими странами

Россия
В России заявили об опасности нового свиного гриппа для людей
В России подвели итоги голосования по Конституции. 77,92 процента — за поправки
В стране изменят Основной закон. Этого пожелали большинство россиян
Лишенный сана опальный священник отказался покидать захваченный монастырь
«Ребенок в изоляторе, не время отсиживаться дома»
Россиянка решила поддержать обвиненную в порнографии художницу, но сама оказалась за решеткой
Путин пошутил по поводу появления флага ЛГБТ на посольстве США в Москве
В России начался основной этап голосования по Конституции
Что нужно знать о главном политическом событии страны
Путин прокомментировал слухи о подмене очного обучения дистанционным
Все материалы
Мир
Американские либералы обвинили сограждан в нежелании работать
Европа разрешила продажу раскупленного США препарата от коронавируса
Египет арестовал врачей за распространение данных о коронавирусе
Дракон подкрался незаметно
Китай годами добивался лояльности Европы. Пандемия коронавируса показала его истинное лицо
Турция обвинила Францию в соучастии в «преступлениях Хафтара» в Ливии
Тропа невидимой войны
Бразильские индейцы остались один на один с коронавирусом. Как они выживают без помощи властей?
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам
«Я посылал надежных людей с автоматами»
Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет. Как он укреплял свою власть и что стало с его соперниками?
Лукашенко нашел истоки белорусского суверенитета в «седой древности»
«Аварии происходили регулярно»
 
Лукашенко заявил о готовности заплатить любую цену за суверенитет
Лукашенко предупредил Белоруссию об угрозе сценария «заграничных кукловодов»
Валерий Цепкало«Он просто живет на расслабоне»
Соперник президента Белоруссии — об ошибках Лукашенко, народной депрессии и союзе с Россией
Все материалы
Экономика
В Европе появятся новые деньги
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Крупнейший пенсионный фонд мира потерпел рекордные убытки
Продолжают заливать
Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват?
Экономика рекордного числа стран оказалась под угрозой
Коронный номер
Пандемия нанесла сокрушительный удар по мировой экономике. От этого выиграла Африка
Путин призвал в Россию мигрантов
Все материалы
Силовые структуры
Оперативники ФСБ задержали подпольных оружейников с арсеналом времен войны
«Если не дадим деньги, они перестреляют пассажиров»
В 1973 году советские студенты захватили самолет. Как прошла первая схватка КГБ с террористами
Бросившего двоих детей в аэропорту Шереметьево россиянина отправили под суд
Самооборонный комплекс
Защищая свою жизнь, россияне берутся за оружие. Почему государство считает их преступниками?
Объявленного в розыск российского криминального авторитета нашли убитым
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Дело об изнасиловании и убийстве пожилой россиянки передали в суд через 13 лет
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта причина «алмазных дождей» на Нептуне
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Раскрыт новый эффективный способ лечить рак
Постапокалипсис сегодня
 
Зафиксировано необъяснимое исчезновение гигантской звезды
Apple провела крупнейшую презентацию
Полностью новая iOS, отказ от Intel и планы на будущее
Названа польза крапивы
Все материалы
Спорт
Тренер «Барселоны» отреагировал на информацию об утрате доверия футболистов
«На этой неделе они выпили много пива»
«Сити» уничтожил «Ливерпуль», а игрок сборной Украины приговорил «Челси» — главные события тура АПЛ
Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться в Москве
Абдулманап НурмагомедовУмер отец Хабиба Нурмагомедова
Известный тренер скончался из-за осложнений после коронавируса
Роднина высказалась о смерти отца Нурмагомедова и призвала извлечь из нее урок
Билет в квартет
Жаркая борьба за Лигу чемпионов и битва «Вулверхэмптона» с «Арсеналом» — главные интриги тура АП
Месси нашли новую команду
Все материалы
Культура
Эмбер Херд уличили в интрижках с Илоном Маском и Джеймсом Франко
Что мы там не видели
Поющие рыбаки, абсурд и Россия без геев: над чем шутит голливудская комедия про «Евровидение»
Усыновившая двух темнокожих подростков певица Sia стала бабушкой
«Они стараются угождать старшим по рангу»
Вертикаль власти, гигиена и поддержка: чем обезьяны отличаются от людей
Умер актер фильма «Зловещие мертвецы»
Дочь Майкла Джексона рассказала о своей сексуальной ориентации
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
Режиссер получил три года условно
Все материалы
Интернет и СМИ
В российском регионе пропал интернет
Самый популярный блогер мира высмеял «Руки-базуки»
«Если семья без урода — значит, он еще на работе»
«Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
Для российской журналистки запросили шесть лет колонии за авторскую колонку
«Человек, которому было скучно»
Эротика на фоне фотообоев и грязных подворотен — Россия глазами русского философа
Момент аварии с участием Lamborghini российского блогера попал на видео
«Главное, чтобы люди думали своей головой»
Почему Россия готова к голосованию в интернете и как простые люди делают его понятнее
Все материалы
Ценности
Vogue напечатал на обложке обнаженную модель в психбольнице и был обруган
Ким КардашьянОт бедра
Брюки клеш обожали во всем мире и презирали в СССР. Почему они вернулись в моду?
Богачи по всему миру вышли из самоизоляции и похвастались роскошной жизнью
Лейла Бен Али и Зин аль-Абидин Бен Али«Я сыта по горло твоей тупостью»
Миллиарды, тигры и террор жены: как африканский правитель тонул в роскоши и позорно бежал из страны
54-летняя модель показала тело в бикини 12-летней давности и удивила подписчиков
Кендалл Дженнер и Белла Хадид«У всех здесь есть суперкар»
Как олигархи спускают состояния в казино Монако, пока их дети хвастаются роскошью в сети
Раскрыт секрет зонтов Елизаветы II в цвет наряда
Все материалы
Путешествия
Европа открыла внешние границы и отказалась пускать россиян
«Нас чуть не сожрали»
Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
В России стартовал полноценный курортный сезон
«Здесь русских любят больше, чем в России»
Крепкий коньяк, дружба народов и душевные разговоры: зачем российским туристам ехать в Белград
Пилотов раскритиковали за видео с игрушкой в кабине самолета
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил»
Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
Туристов предупредили об опасности отдыха в Сочи
Все материалы
Из жизни
Кот 12 минут провел в работающей стиральной машине и выжил
Схватка орла и акулы в воздухе попала на видео
Загадки прошлого
Бывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
Собака помогла спасти соседей из пожара
«Они говорят, что Китай и Россия — два брата»
История россиянки о переезде в Китай, больших заработках и карантине
Крокодил утащил уронившего мобильный телефон в воду полицейского
Джулия Лавинг, Бреанна Локвуд и ее муж Аарон «Первый раз, когда я забеременела без мужчины»
Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
Все материалы
Audi может выпустить «заряженную» версию Q5
«Буханка» для миллионеров
Видео: самый дорогой УАЗ «Буханка» в истории. За что просят миллион рублей?
Lexus готовит «пятисотую» версию для нового седана
Все автомобили трилогии «Назад в будущее»
Первому фильму легендарной серии исполняется 35 лет
Mercedes-Benz теперь можно красить в цвета конкурентов
На суперкаре Lamborghini по обычным дорогам: как и зачем?
Детальный и совсем не трековый тест нового Huracán Evo
На продажу выставлен первый экземпляр «переизданного» Aston Martin DB4 GT
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
Ставропольским аграриям упростили доступ к льготным кредитам
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
Предприятиям и муниципалитетам Амурской области выделят 2,6 миллиарда рублей
В России перенесли ЕГЭ
Что нужно знать о решении властей и к чему готовиться школьникам
Жителей российского региона с предрасположенностью к раку возьмут под контроль
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
В России допустили включение вопросов о коронавирусе в ЕГЭ
Все материалы