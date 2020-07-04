В Крыму опровергли двукратное повышение цен в отелях

Цены на отдых россиян в Крыму в среднем выросли на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

Он опроверг информацию о том, что стоимость проживания в отелях увеличилась вдвое. «А почему не на 1000 или на 10 000 процентов?», — добавил политик, уточнив, что в гостиничном бизнесе традиционно повышаются цены на последние оставшиеся номера.

Черняк отметил, что сейчас на полуостров едут в том числе туристы, которые из-за эпидемии коронавируса перенесли отдых с весны на лето. По его словам, эти люди «выиграли» на трехмесячном простое. «Сами знаете, в апреле месяце ценовая политика маленькая, а в июле и августе высокая, но объекты отдают номера в счет тех долгов, которые накопились», — пояснил он.

Ранее туроператоры объяснили рост цен на размещение путешественников в гостиницах Крыма. Свою роль сыграл большой потом граждан, которые этим летом не смогли уехать в другие страны. Это вызвало большой ажиотаж на поездки на российские курорты. Многие отели на полуострове уже забронированы на весь июль. Часть владельцев недвижимости за счет увеличения стоимости пытаются компенсировать дополнительные траты из-за требований Роспотребнадзора. Также появлялась информация, что в некоторых местах цены выросли на 100 процентов.

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