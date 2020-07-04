Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму

Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых. Об этом в субботу, 4 июля, «Интерфакс» рассказали опрошенные эксперты.

По мнению сотрудников «Интуриста», это связано с ажиотажным спросом на это направление, так как россияне не имеют возможности поехать в другие страны этим летом. Кроме того, из-за большого потока гостей многие отели в июле полностью забронированы.

«В Крыму пока во многих отелях требуется повторное подтверждение ранее забронированных номеров, поскольку они немного позже открыли сезон. В популярных объектах размещения Краснодарского края с хорошим соотношением цена-качество количество гарантированных номеров тает на глазах», — рассказали в пресс-службе туроператора.

Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян также заявил, что на повышение ценовой политики в Крыму повлияли туристы, поехавшие на российский юг вместо заграничных направлений. «В предыдущие годы они ездили на Кипр, в Турцию, Грецию, Испанию. Эти туристы привыкли к комфорту за рубежом, они не поедут в частный сектор или бюджетные отели. Они готовы платить за большую собственную территорию с аквапарком, анимацией, ресторанами и ожидают от нашего побережья комфорта, но таким критериям соответствует лишь 20-30 отелей», — отметил он.

Мкртчян также рассказал, что в Крым и Краснодарский край стали приезжать туристы с Дальнего Востока и Восточной Сибири, которые не часто бывали ранее на Черном море, так как им ближе Китай, Южная Корея и Таиланд. Кроме того, во многих отелях пытаются таким образом восполнять траты из-за требований Роспотребнадзора, так как они оказались очень затратными. «Гостиницы ищут способы отбить эти деньги и, конечно, это все перекладывается на туристов, и стоимость размещения растет», — пояснил эксперт.

«Сейчас цены такие, что турпакет в Турцию с размещением в пятизвездочном отеле по системе all inclusive (все включено) на семью за 189 тысяч в высокий сезон уже не кажется дорогим. На юге России туристы могут забронировать на эти деньги только размещение в качественном отеле на завтраках. А перелет — это дополнительные расходы», — также рассказала генеральный директор департамента развития объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» Юлия Высоцкая.

Туроператоры также заявили, что стоимость проживания в Крыму не перестанет повышаться, пока не уменьшится настолько активный спрос приезжих россиян.

3 июля стало известно, что отдых в Крыму организованных групп детей из других регионов России будет запрещен до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В частности, любым объектам размещения на полуострове следует приостановить бронирование мест, прием и размещение таких туристов. Помимо этого, запрещено покупать путевки в лагеря, которые на данный момент могут принимать только детей из Крыма.

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