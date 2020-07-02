Раскрыты предпочтения отдыхающих в Крыму российских богачей

Отдых в Крыму в текущем сезоне на фоне пандемии коронавируса начали выбирать «новые туристы» — состоятельные россияне, которые до введения ограничительных и карантинных мер привыкли отдыхать за границей. Их предпочтения раскрыл в собственном исследовании сервис бронирования Tvil.ru (результаты имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Согласно полученным данным, большинство богатых россиян выбирают для отпуска в республике Ялту, Алупку и Мисхор. Как правило, они размещаются на виллах, внесенных в список культурного наследия, а также в коттеджах и элитных апартаментах.

При этом средний чек поездок на период до 15 дней в частных домах составляет около 200 тысяч рублей, а в квартирах на срок до девяти ночей — 138 тысяч рублей.

«Туристы нередко сравнивают в целом Крым с Черногорией, а в частности, Оленевку с "русскими Мальдивами", Поповку с Карибами», — указано в тексте. Предполагается, что богатые отдыхающие помогут «заново открыть» полуостров и познакомить путешественников с его инфраструктурой — к примеру, виндсерфингом, сапсерфингом и красивыми пляжами.

27 июня сообщалось, что в этом году курорты Черного моря ждут наплыв туристов из отдаленных уголков России. Так, жители Дальнего Востока в этом году не смогут отдохнуть в привычных Китае, Таиланде, Корее или Японии, поэтому поедут в Краснодарский край.

Крымские объекты размещения с 15 июня начали прием местных туристов после ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Так, для крымчан открылись санатории, отели, гостиницы и пансионаты, а через две недели, с 1 июля, комплексы начали принимать отдыхающих из всех российских регионов.

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