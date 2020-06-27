Богатые россияне отправились отдыхать на Черное море и взвинтили цены на отели

В этом году на черноморском побережье больше всего подорожали четырех- и пятизвездочные отели. Они пользуются спросом у обеспеченных россиян, которые из-за пандемии коронавируса не смогли отправиться на отдых за границу. Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный директор сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал, что богатые туристы привыкли к хорошим условиям в гостиницах. «Им нужна большая территория, мини-клуб, бассейны, анимация и прочие услуги, нужен хороший номер, а не меблированные комнаты», — пояснил Мкртчян.

«Стоимость остается прежней у тети Тани в Архипо-Осиповке. Она как продавала койко-место за 500 рублей в сутки, так и продает. Так как ее клиенты из года в год ездили именно к тете Тане, а не в Турцию», — пошутил эксперт. По его словам, те гостиницы, номера в которых стоили 10 тысяч рублей в сутки, уже взвинтили цены до 15 тысяч рублей. То есть, в полтора раза. При этом многие отели уже остановили продажи.

Он также добавил, что в этом году курорты Черного моря ждут наплыв туристов из отдаленных уголков России. Так, жители Дальнего Востока в этом году не смогут отдохнуть в привычных Китае, Таиланде, Корее или Японии, поэтому поедут в Краснодарский край. Для части жителей ДВФО, уточнил Мкртчян, это будет первая поездка на российский юг.

Ранее сообщалось, что крымский город Евпатория стал самым популярным для купания среди россиян. На втором месте оказался город Ейск на Азовском море, а на третьем — Онежское озеро в Карелии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!