Состоятельные россияне потянулись в Крым и значительно увеличили спрос на дорогостоящее размещение на полуострове. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные турагентств.

Так, по информации компании «Интурист», был зафиксирован рост бронирований в такие люксовые отели, как Mrya Resort & SPA, «Вилла Елена» и Riviera Sunrise Resort & SPA.

«Спрос хороший. Бронируют все люксовые отели. Среди них Ribera Resort & SPА в Евпатории, Palmira Palace в Ялте, "Крымский Бриз" в Ялте и другие», — подтвердили в «Библио-Глобусе».

Также о росте спроса на проживание в роскошных гостиницах заявил директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «На днях бронировали санаторий премиум-класса Foros Wellness & Park, там уже нет мест на начало июля. Стоимость размещения в этом санатории — от 10 тысяч рублей в сутки на человека», — рассказал эксперт.

Ранее в июне сообщалось, что отдых в Крыму оказался слишком дорогим для российских туристов — несмотря на рост интереса к курортам полуострова, готовность к покупке туров близка к нулю. Количество запросов по отдыху Крыму выросло примерно вдвое: путешественники прицениваются, уточняют условия заселения в отели и санатории.

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