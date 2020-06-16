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Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для россиян

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для российских туристов — несмотря на рост интереса к курортам полуострова, готовность к покупке туров близка к нулю. Об этом в беседе с TourDom.ru сообщила представительница TBS Group Мария Лещева.

По ее словам, количество запросов по отдыху Крыму выросло примерно вдвое: путешественники прицениваются, уточняют условия заселения в отели и санатории и информацию об открытии пляжей. При этом число проданных путевок крайне низко — предпочтение россияне отдают курортам Краснодарского края, на их долю приходится 76 процентов реализованных туров.

Как пояснила эксперт Екатерина Бежанова, отдыхающих, «чьи кошельки "похудели" за период карантина», может отпугивать стоимость проживания в некоторых отелях.

Известно, что величина среднего чека варьируется от 37 тысяч до 60 тысяч рублей, однако есть заявки и на 100-150 тысяч рублей — в зависимости от объема включенных услуг и уровня объекта размещения. «Поэтому чаще всего это пустые запросы — узнать цены и поехать на дачу», — заключила собеседница портала.

Крымские объекты размещения с 15 июня начали прием местных туристов после ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Так, для крымчан открылись санатории, отели, гостиницы и пансионаты, а через две недели, с 1 июля, комплексы начнут принимать отдыхающих из всех российских регионов.

Также на полуострове возобновляют работу музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, кафе и рестораны. Кроме того, разрешены занятия в тренажерных залах, катание на аттракционах на открытом воздухе, открыты площадки для пикников, солярии. Предполагается, что к июлю будут готовы к работе и местные зоны для купания.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксирован 561 случай заражения COVID-19 — при этом за последние сутки был зарегистрирован резкий скачок числа инфицированных — 15 человек. Из больниц выписаны 367 пациентов, 17 носителей инфекции скончались.

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