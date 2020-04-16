Богатые туристы и российские модели закатили вечеринку на вилле вопреки пандемии

Десятки богатых туристов закатили вечеринку на вилле на Бали, ослушавшись рекомендаций местных властей в связи с пандемией коронавируса. Видео и подробности случившегося публикует Daily Mail.

По информации издания, 21-летний египтянин Махмуд Аттия (Mahmoud Attiya) собрал людей по случаю своего дня рождения в городе Денпасар на юге острова. Тем не менее, по словам виновника торжества, он не ожидал, что на вилле будет так много гостей.

На записи, опубликованной одним из участников вечеринки, видно, как диджей включает музыку, а все помещения забиты веселящимися знаменитостями, среди которых также были российские модели. Вскоре автору видео пришлось удалить пост и закрыть аккаунт, поскольку пользователи сети обрушили на него шквал критики. «Если ты не можешь следовать правилам, возвращайся в свою страну», — писали они.

Позже Аттия публично извинился перед местными жителями за инцидент и отметил, что уважает законы Бали и меры, принятые правительством для борьбы с распространением коронавируса.

Ранее в апреле полиция арестовала группу иностранных туристов, которые нарушили режим карантина и устраивали вечеринки с наркотиками и проститутками в Таиланде. По информации сотрудников правоохранительных органов, они штурмовали квартиру с нарушителями после того, как соседи пожаловались на шум.

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