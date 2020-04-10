Самолет с богачами развернули на подлете к Каннам из-за нарушения карантина

Частный самолет с богатыми мужчинами и девушками, летевшими из Лондона на виллу в Канны во время вспышки коронавируса, отправили обратно в Великобританию. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает Daily Mail.

Компания из семерых мужчин в возрасте 40-50 лет с тремя 20-летними девушками направлялась на виллу, арендованную во Франции для совместного проведения карантина. Из аэропорта Марсель Прованс они должны были улететь в Канны тремя вертолетами.

Однако в аэропорту их остановили полицейские, не позволив пересесть в вертолеты из-за введенного в стране ограничения на перелеты во время пандемии. Туристы стали выражать возмущение, после чего все пилоты были оштрафованы за нарушение введенных правительством мер.

В результате девяти участникам несостоявшейся каннской вечеринки пришлось лететь обратно в Лондон, а десятому — в Германию. Как отмечает издание, путешественники были родом из Хорватии, Германии, Франции, Румынии и Украины.

В марте подписчики раскритиковали популярных блогеров, которые похвастались изоляцией на роскошной вилле на Бали во время пандемии коронавируса. Британец Джек Моррис и австралийка Лорен Буллен купили участок в Индонезии в 2018 году и за два года построили дом, где сейчас проводят карантин, сидя на диване и играя в приставку.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!