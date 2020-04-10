Нарушивший самоизоляцию турист напал на снимавшую его на камеру журналистку

Турист, отдыхавший в компании друзей на мексиканском пляже, напал на журналистку, которая снимала его на камеру. Видео и подробности инцидента публикует Daily Mail.

Репортерша из местного издания Дорализ Торреон (Doraliz Torreón) прогуливалась на берегу курорта Пуэрто-Вальярте и снимала на телефон людей, нарушающих режим самоизоляции.

Когда Торреон перевела камеру на конкретного мужчину, он вышел из себя и начал на нее кричать. Затем турист подошел к журналистке, выхватил ее телефон и толкнул ее.

«Нет, ты не работаешь. Ты не имеешь права снимать людей на пляже. Ты должна иметь разрешение, так что отвали от нас», — вопил отдыхающий.

Тогда Торреон заявила, что сообщит об инциденте местным властям, после чего в ссору вмешался еще один нарушитель. Пригрозив девушке кулаком, он потребовал, чтобы она исчезла.

В марте полицейский открыл стрельбу по нарушившему карантин серферу в Коста-Рике. На снятой очевидцем записи видно, как сотрудник полиции прогоняет с пляжа спортсмена, нарушившего карантин во время пандемии коронавируса. При этом он несколько раз стреляет в сторону беглеца, но тому удается увернуться.

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