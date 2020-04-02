Туристы нарушили карантин и устраивали вечеринки с наркотиками и проститутками

Полиция арестовала группу иностранных туристов, которые нарушили режим карантина и устраивали вечеринки с наркотиками и проститутками в Таиланде. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации сотрудников правоохранительных органов, они штурмовали квартиру с нарушителями после того, как соседи пожаловались на шум. Всего в помещении оказалось 14 человек, среди которых были австралиец, британцы, украинцы, американец и несколько тайских женщин.
На снимках видно, что сидящие в небольшой комнате мужчины одеты в плавательные шорты, а девушки — в бикини. Кроме того, как отметили полицейские, в квартире были обнаружены несколько видов наркотиков и алкоголь.
Согласно заявлению полковника Аеканита Данпитаксарса (Aekanit Danpitaksars), помимо всего прочего, туристы нарушили комендантский час, который был введен в стране в связи с распространением коронавируса.
Ранее в марте полицейский открыл стрельбу по нарушившему карантин серферу в Коста-Рике. На видеозаписи сотрудник полиции прогоняет с пляжа серфера, который вышел на пляж во время пандемии коронавируса. При этом он несколько раз стреляет в сторону беглеца, но тому удается увернуться.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения