Туристы нарушили карантин и устраивали вечеринки с наркотиками и проститутками

Полиция арестовала группу иностранных туристов, которые нарушили режим карантина и устраивали вечеринки с наркотиками и проститутками в Таиланде. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации сотрудников правоохранительных органов, они штурмовали квартиру с нарушителями после того, как соседи пожаловались на шум. Всего в помещении оказалось 14 человек, среди которых были австралиец, британцы, украинцы, американец и несколько тайских женщин.

На снимках видно, что сидящие в небольшой комнате мужчины одеты в плавательные шорты, а девушки — в бикини. Кроме того, как отметили полицейские, в квартире были обнаружены несколько видов наркотиков и алкоголь.

Согласно заявлению полковника Аеканита Данпитаксарса (Aekanit Danpitaksars), помимо всего прочего, туристы нарушили комендантский час, который был введен в стране в связи с распространением коронавируса.

Ранее в марте полицейский открыл стрельбу по нарушившему карантин серферу в Коста-Рике. На видеозаписи сотрудник полиции прогоняет с пляжа серфера, который вышел на пляж во время пандемии коронавируса. При этом он несколько раз стреляет в сторону беглеца, но тому удается увернуться.

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