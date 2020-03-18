Задержание туристки за купание в бассейне на Тенерифе сняли на видео

Видео: mirror.co.uk

Туристку из Британии арестовали за купание в бассейне в отеле на Тенерифе, запрещенное из-за коронавируса. Видео задержания британки публикует The Mirror.

На кадрах видно, как офицер полиции снимает форму и ныряет в бассейн следом за женщиной, одетой в черное бикини, и заставляет ее подняться наверх. После этого он и еще один сотрудник полиции заковывают нарушительницу в наручники. За происходящим наблюдают другие туристы, в том числе, и друзья задержанной. Женщине принесли полотенце, чтобы вытереться, а затем вывели ее с территории отеля.

Видео с задержанием туристки стало популярным в сети и набрало около 200 тысяч просмотров, отмечает британское издание.

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