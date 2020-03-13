Турист использовал подарок отеля не по назначению и был осмеян в сети

Турист из США использовал подарок отеля не по назначению и был осмеян пользователями сети. Об этом пишет Daily Mail.

Американец остановился в одном из гостевых домов на острове Скай в Шотландии. Зайдя в номер, он обнаружил на кровати комплимент от заведения — бесплатную ириску, однако принял ее за средство для ванны. Использовав конфету в душе, постоялец остался разочарован и оставил соответствующий отзыв о гостинице в сети, посоветовав хозяевам «что-то сделать с этим коричневым кусочком мыла».

«Мало того, что оно было слишком твердым и оставляло маслянистый след, так еще и раскололось, прежде чем я начал мыться. Бывали у меня отшелушивающие скрабы и получше», — заключил путешественник. Комментаторы с иронией отреагировали на его замечание. «Боже мой, это бесценно», — посмеялся один. «Я не хочу знать, что он делает с [шоколадным батончиком] Toblerone», — пошутил другой. «Но ведь судя по ингредиентам очевидно, что это сладкое. Они как раз и говорят о том, что это кондитерское изделие», — заявил третий.

О ситуации, в частности, стало известно сотрудникам другого отеля в шотландском городе Инвернесс, которые также преподносили постояльцам в качестве подарка ириски. После инцидента они в шутку заметили, что впредь будут оставлять рядом с конфетой записку с предупреждением: «Внимание! Это изделие нужно есть, а не использовать в душе».

3 декабря прошлого года сообщалось, что бывший футболист, отдыхавший с супругой на Тенерифе, подхватил смертельно опасную инфекцию и скончался в отпуске. Почувствовав себя плохо, он принял симптомы за обыкновенное расстройство желудка и не придал этому значения.

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