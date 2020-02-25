Туристы сняли роскошную виллу в Голливуде и обнаружили на ее месте стройку

Туристы из Великобритании забронировали дорогостоящую виллу в Голливуде и обнаружили на ее месте стройку. Их историю публикует The Sun.

Семья Рассел-Иллингворт (Russell-Illingworth) должна была провести неделю на вилле в Лос-Анджелесе с видом на Голливудские холмы, за которую они заплатили 2,5 тысячи фунтов стерлингов (около 210 тысяч рублей). На снимках был изображен роскошный дом с шестью спальнями, бассейном и зоной для барбекю.

Однако, когда путешественники прибыли к указанному в бронировании адресу, они обнаружили, что на вилле ведутся ремонтные работы. По словам отца семейства, часть территории была завалена обломками, инструментами и грязью. Кроме того, повсюду валялись мешки с песком, брезент и стекло.

«Я не мог поверить в то, что видел. Я был просто потрясен, очень зол и расстроен», — вспоминал он свои эмоции. После этого семье пришлось снять другое жилье в 15 минутах езды, заплатить за него еще 3,5 тысячи фунтов стерлингов и провести там весь отпуск.

По возвращении из путешествия Рассел-Иллингворт подали жалобу на сайте Booking.com, через который они бронировали жилье. В итоге сервис заблокировал этот вариант размещения для других пользователей и предложил британцам полностью покрыть расходы на другую виллу.

В декабре 2019 года туристы из Великобритании пожаловались на туроператора TUI, продавшего им путевку в египетский отель, где проводились строительные работы. Они заплатили за тур семь тысяч фунтов стерлингов (582 тысячи рублей) и заселились в пятизвездочный отель Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay. В первое же утро туристов разбудили звуки электроинструментов, которые долбили каменный пол в гостинице.

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