Роскошный дорогостоящий отель в Хургаде оказался стройкой и возмутил туристов

Туристы из Великобритании пожаловались на туроператора TUI, продавшего им путевку в египетский отель, где проводились строительные работы. Об этом сообщает The Sun.

52-летний Пол Секулар (Paul Secular) отправился в отпуск в Хургаду с супругой Линдой (Linda), больным аутизмом сыном Марком (Mark), дочерью Эми (Amy) и ее бойфрендом. Они заплатили за тур семь тысяч фунтов стерлингов (582 тысячи рублей) и заселились в пятизвездочный отель Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay.

В первое же утро туристов разбудили звуки электроинструментов, которые долбили каменный пол в гостинице. Как только британцы выглянули в окно, они обнаружили, что находятся в центре строительной площадки, заполоненной тачками и перекрытой ограждениями.

Тогда персонал заверил постояльцев, что ремонтные работы будут завершены к концу дня, однако стройка продолжалась в течение нескольких дней. На третьи сутки пребывания в Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay Секулары потребовали смены номера и компенсации за причиненный ущерб, поскольку их сын был на грани срыва.

Тем не менее сотрудники TUI предложили им лишь ваучеры на 400 фунтов или возврат средств в размере 360 фунтов наличными.

«Неужели они действительно думают, что это приемлемо? Мы прошли через ад, а отпуск обошелся нам в семь тысяч! То, что они предложили, не покрывало даже цену путевки на одного человека!» — возмутилась мать семейства. «Очень иронично, что в названии отеля есть слово роскошь, потому что на самом деле в этой гостинице нет ничего роскошного!» — добавил ее супруг Пол.

После случившегося Секулары обратились в юридическую компанию Bott and Co с просьбой добиться от TUI возмещения потраченных на неудачный отпуск средств.

В октябре семью из Великобритании, забронировавшую недельный отпуск в пятизвездочном отеле в Турции, заселили в гостиницу низкого качества. Номера в отеле находились в ужасном состоянии, вода в бассейне была зеленой, а дочь туристов после купания подхватила глазную инфекцию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!