Турист перепутал опасную инфекцию с расстройством желудка и умер

Бывший футболист, отдыхавший с супругой на Тенерифе, подхватил смертельно опасную инфекцию и скончался в отпуске. Об этом сообщает Mirror.

62-летний Фрэнки Уотт (Frankie Watt) находился на испанском острове на курорте Golf Del Sur. Когда мужчина почувствовал себя плохо, он принял симптомы за обыкновенное расстройство желудка и не придал этому значения.

Однако вскоре его состояние стало быстро ухудшаться, врачи и персонал отеля не успели спасти ему жизнь. В итоге мужчина умер от сепсиса, который разрушил его иммунную систему. По словам брата жены Уотта, Росса Никсона (Ross Nixon), Фрэнки был в отличной форме, и поэтому никто не понял, что он серьезно болен.

«Симптомы не отличались от тех, что обычно испытывают туристы за границей, и были похожи на легкую болезнь или диарею», — отметил он, добавив, что муж сестры жаловался на боль в суставах, но списывал это на игру в футбол.

Супруга Уотта Лорейн (Lorraine) рассказала, что ее муж был любителем путешествий и отличным спортсменом.

В октябре молодой преподаватель из Англии скончался после путешествия по Вьетнаму из-за укуса неизвестного насекомого. 27-летний преподаватель истории Джош Брукер был укушен в голову, однако симптомы инфекции начали проявляться не сразу. После отпуска он вернулся домой и спустя несколько дней почувствовал себя плохо.

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