Укушенный неизвестным насекомым турист вернулся домой и умер в муках

Молодой преподаватель из Англии скончался после путешествия по Вьетнаму из-за укуса неизвестного насекомого. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летний преподаватель истории Джош Брукер (Josh Brooker) был укушен в голову, однако симптомы инфекции начали проявляться не сразу. После отпуска он вернулся домой и продолжил работать, но спустя несколько дней почувствовал себя плохо и обратился к врачам.

Сотрудники клиники заметили, что укус на его голове инфицировался, и направили его в королевский госпиталь Ливерпуля. По словам его отца Джеймса Брукера (James Brooker), с каждым днем сыну становилось все хуже. «Инфекция постепенно изнашивала его тело, затем она поразила его легкие, и он не мог дышать самостоятельно. Мы были рядом с ним каждый день. Это ужасно. Никто не должен видеть, как умирает его ребенок», — вспоминает старший Брукер.

Врачи пытались спасти жизнь учителя и перевели его в больницу в Манчестере, однако его состояние продолжало ухудшаться, и в итоге Джош Брукер скончался.

В мае туристка из Норвегии спасла бездомную собаку на Филиппинах и умерла от бешенства. Девушка подобрала щенка на обочине и резвилась с ним до конца отпуска. Она не придавала царапинам и укусам значения, а когда вернулась в Норвегию, почувствовала себя плохо. Врачи диагностировали у нее бешенство, и позже девушка умерла.

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