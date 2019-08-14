Стюардесса и мать троих детей умерла от опасной инфекции после перелета

Стюардесса израильской авиакомпании El Al скончалась от кори после перелета из Нью-Йорка в Израиль. Об этом сообщает Mirror.

43-летняя мать троих детей Ротем Амитай вылетела из аэропорта Джона Кеннеди в Тель-Авив 26 марта. Спустя несколько дней у женщины поднялась высокая температура, а спустя неделю она впала в кому. Врачи диагностировали у Амитай энцефалит и отек головного мозга, который в конечном итоге привел к ее смерти.

В министерстве здравоохранения Израиля не смогли установить, где именно бортпроводница заразилась инфекцией, однако отметили, что женщина делала прививку от кори только один раз в детстве.

В июне сообщалось, что эпидемия кори наблюдается в Нью-Йорке уже более полугода. Известно о 800 случаях заболевания и о том, что инфекция затронула четыре других штата. В связи с этим власти американского штата запретили жителям отказываться прививать детей по религиозным соображениям.

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